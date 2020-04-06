Фото: Агентство "Москва"

В Москве скончались два пациента с коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Возраст пациентов – 67 лет и 72 года. Специалисты рассказали, что вместе с коронавирусом у пациентов была выявлена пневмония, хронический бронхит, сахарный диабет, гипертензия и кардиосклероз.

Оперштаб напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции, в особенности пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.

29 марта мэр столицы ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Примеру Москвы последовали остальные регионы России.

За последние сутки в России подтвердили 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего случаев заражения в Москве – 591.

В целом в 80 регионах на сегодняшний день зарегистрировано 6343 случая коронавирусной инфекции. Из больниц выписали 406 человек. За весь период умерли 47 человек. В мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончалось.