Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончался 61 пациент с коронавирусом. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Известно, что все пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Кроме того, у скончавшихся был подтвержден диагноз "пневмония".

Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в Москве составило 6 503 человека.

За последние сутки в России выявили 17 347 новых случаев коронавируса. При этом 4 803 случая не имели клинических проявлений болезни.

В России за сутки выявили 17 347 новых случаев коронавируса

В Москве было подтверждено 5 224 новых случая COVID-19. Из них госпитализированными оказались 959 пациентов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что темпы выявляемости коронавируса в городе за последнюю неделю снизились в 10 раз. Градоначальник отметил, что в Москве реализуется огромный сложный комплекс мер по борьбе с COVID-19.