Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

16:38

Ученые нашли новый метод тестирования на антитела к коронавирусу

наука медицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новый метод тестирования на антитела к коронавирусу разработал ученый из Детского научно-исследовательского института Сиэттла Стивен Смит. Об этом сообщает MedicalXpress.

Эксперт узнал, что метод иммунопреципитации, обнаруживаемой проточной цитометрией (IP-FCM), позволяет моментально определять наличие в организме антител, которые блокируют связывание клетки и вируса.

Ученый рассказал, что стандартные тесты определяют только наличие антител, однако не могут определить уровень их эффективности в борьбе с вирусом. А разработанный тест позволит узнать это "в одночасье", поделился Смит.

Разработка исследователя, отмечает он, даст возможность быстрее получать информацию об иммунном статусе человека, что позволит усовершенствовать методы лечения коронавируса.

Ранее эксперт рассказал, как часто нужно сдавать ПЦР-тест. Он отметил, что тестирование на коронавирус и антитела к нему необязательно проходить часто – это необходимо лишь в некоторых случаях.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать