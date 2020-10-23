Ученые нашли новый метод тестирования на антитела к коронавирусу

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Новый метод тестирования на антитела к коронавирусу разработал ученый из Детского научно-исследовательского института Сиэттла Стивен Смит. Об этом сообщает MedicalXpress.

Эксперт узнал, что метод иммунопреципитации, обнаруживаемой проточной цитометрией (IP-FCM), позволяет моментально определять наличие в организме антител, которые блокируют связывание клетки и вируса.

Ученый рассказал, что стандартные тесты определяют только наличие антител, однако не могут определить уровень их эффективности в борьбе с вирусом. А разработанный тест позволит узнать это "в одночасье", поделился Смит.

Разработка исследователя, отмечает он, даст возможность быстрее получать информацию об иммунном статусе человека, что позволит усовершенствовать методы лечения коронавируса.

Ранее эксперт рассказал, как часто нужно сдавать ПЦР-тест. Он отметил, что тестирование на коронавирус и антитела к нему необязательно проходить часто – это необходимо лишь в некоторых случаях.