Трамп заявил об одобрении вакцины от Moderna в США

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Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса компании Moderna одобрена в США, ее поставки начнутся "немедленно", сообщает RT.

"Вакцина Moderna одобрена большинством. Ее распространение начинается немедленно", – написал президент США в соцсетях.

Трамп обратился к другим странам, пострадавшим от коронавируса, отметив, что "вакцины уже в пути".

Moderna запросила разрешение на экстренное использование разработанной вакцины от коронавируса. На третьей фазе испытаний она показала эффективность 94,1%.

Ранее Трамп сообщил, что в США одобрили вакцины BioNTech и Pfizer от коронавирусной инфекции. Американский лидер назвал это событие одним из величайших научных достижений в истории.

14 декабря Трамп заявил, что в США была сделана первая прививка от коронавируса.