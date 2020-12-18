Трамп заявил об одобрении вакцины от Moderna в США

17:07
Фото: AP/Hans Pennink
Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса компании Moderna одобрена в США, ее поставки начнутся "немедленно", сообщает RT.
"Вакцина Moderna одобрена большинством. Ее распространение начинается немедленно", – написал президент США в соцсетях.
Трамп обратился к другим странам, пострадавшим от коронавируса, отметив, что "вакцины уже в пути".
Moderna запросила разрешение на экстренное использование разработанной вакцины от коронавируса. На третьей фазе испытаний она показала эффективность 94,1%.
Ранее Трамп сообщил, что в США одобрили вакцины BioNTech и Pfizer от коронавирусной инфекции. Американский лидер назвал это событие одним из величайших научных достижений в истории.
14 декабря Трамп заявил, что в США была сделана первая прививка от коронавируса.
Некоторые страны заказали в несколько раз больше доз вакцины от COVID-19, чем им нужно
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