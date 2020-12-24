Сильная аллергия после прививки Pfizer началась у медработника в Нью-Йорке – СМИ

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Фото: Zuma\TASS
Сильная аллергическая реакция обнаружена у медработника в Нью-Йорке после прививки Pfizer от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет газета Newsweek.
По данным информированных источников, подобная реакция на препарат была выявлена в городе впервые. При этом место и время вакцинации медработника не раскрывается.
После проявления нежелательных симптомов мужчина был госпитализирован. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильное.
Департамент здравоохранения и психической гигиены города Нью-Йорка выдал медикам рекомендации по проведению вакцинации. В них от медработников требуют на протяжении 15 минут после процедуры проводить наблюдение за реакцией организма пациентов на препарат. При вакцинации людей с историей аллергических реакций пациент остается под присмотром врача в течение 30 минут.
Специалисты национального института аллергии и инфекционных заболеваний США пытаются выяснить, по какой причине у некоторых людей возникает аллергическая реакция на препарат. Проверка проводится и в отношении вакцины компании Moderna.
Ранее двум медработникам в штате Аляска потребовалась медпомощь после введения первой дозы вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer. Один из пациентов был госпитализирован.
12 декабря в США одобрили вакцины BioNTech и Pfizer от коронавируса. Президент страны Дональд Трамп заверил граждан в безопасности препаратов.
18 декабря Трамп заявил об одобрении в США вакцины от компании Moderna. На третьей фазе испытаний препарат показал эффективность 94,1%.
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