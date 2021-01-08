Производство вакцины "Спутник V" в Бразилии стартует в ближайшие дни

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Производство российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Бразилии стартует в ближайшие время. Такое заявление сделала фармацевтическая компания Uniao Quimica.

Уточняется, что сырье для производства препарата было привезено в Бразилию 6 января.

"Uniao Quimica начнет производство вакцины в ближайшие дни", – подтвердили в компании.

Там добавили, что производство "Спутник V" в Бразилии будет осуществляться в рамках соглашения с Российским Фондом Прямых Инвестиций (РФПИ) о передаче технологии.

Ранее в Германии озвучили условие для производства вакцины "Спутник V" в Евросоюзе. Препарат должен получить допуск в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).