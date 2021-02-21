В "Векторе" сообщили о 45 зарубежных обращениях по вопросу вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Центр "Вектор" получил более 45 обращений из-за границы о проведении исследований вакцины "Эпиваккорона". Об этом рассказал гендиректор учреждения Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия-1".
"У нас есть более 45 обращений из-за рубежа от различных фондов и правительственных организаций, которые хотели бы провести исследования нашей вакцины или поднимают вопрос о начале производства данной вакцины на своей территории для обеспечения безопасности своих граждан", – уточнил специалист.
"ЭпиВакКорона" – второй зарегистрированный в РФ препарат для формирования иммунитета к коронавирусу.
Ранее в центре "Вектор" оценили результат исследования вакцины "ЭпиВакКорона" среди добровольцев старше 60 лет. Иммунитет для борьбы с COVID-19 сформировался в 94% случаев.
Ожидается, что до конца первого полугодия 2021 года планируют произвести 88 миллионов доз вакцин от коронавирусной инфекции "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" – 83 и 5,4 миллиона комплектов доз соответственно.
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