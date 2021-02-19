Первую партию "Спутника V" доставили в Парагвай

Фото: официальный Twitter-аккаунт @msaludpy

Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" доставлена в Парагвай. Об этом заявили в министерстве здравоохранения южноамериканской республики.

Ведомство разместило фотографии прибывшего груза в своем Twitter. В Минздраве отметили, что данные дозы препарата используют для вакцинации медперсонала.

Вакцинация в стране должна начаться 22 февраля.

#AHORA l Recibimos el adelanto de 4.000 dosis de la vacuna #SputnikV contra el #COVID19 para la aplicación a la primera línea de profesionales de la salud.



✔️ Es importante seguir con las medidas de protección.



😷 + 💦🧼 +🧍🏻‍♀️↔️🧍🏽#NoBajemosLaGuardia#NosCuidamosEntreTodos pic.twitter.com/RUuZlXUqu0 — Ministerio de Salud (@msaludpy) February 18, 2021

15 января "Спутник V" был зарегистрирован в Парагвае. 5 февраля власти страны заключили соглашение с Российским фондом прямых инвестиций по покупке партии.

Эффективность препарата "Спутник V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6%. При этом вакцина оказалась одинаково эффективна против новых штаммов коронавируса.