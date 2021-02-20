В "Векторе" оценили эффективность "ЭпиВакКороны" у добровольцев старше 60 лет

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Иммунитет выработался у 94% добровольцев старше 60 лет после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом "ЭпиВакКорона", заявил глава Центра "Вектор" Ринат Максютов.

"У них также выработался иммунитет, выработался у 94% добровольцев, но с учетом такого возраста, старше 60 лет, мы считаем, это высокий процент", – сказал Максютов в эфире телеканала "Россия 24".

Он выразил уверенность, что россияне старше 60 лет смогут сделать прививку от коронавируса "ЭпиВакКороной" уже до конца февраля.

"Я уверен, что уже до конца февраля добровольцам и жителям РФ старше 60 лет вакцина будет доступна в рамках гражданского оборота", – сказал он.

Максютов также подчеркнул, что решение о проведении дополнительных клинических исследований на детях еще не принято.

Ранее Центр "Вектор" объявил о завершении исследования вакцины "ЭпиВакКорона" на пожилых добровольцах. Их результаты оказались положительными, у пожилых участников отсутствовали нежелательные реакции.

По словам и. о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ "Вектор" Татьяны Непомнящих, иммунитет после вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" будет сохраняться, предположительно, в течение года.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее охарактеризовала первые две российские вакцины от коронавируса – "Спутник V" и "ЭпиВакКорону" – как препараты, обладающие высокой эффективностью. При этом она отметила, что вакцины работают по разному принципу.

