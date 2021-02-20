В "Векторе" оценили эффективность "ЭпиВакКороны" у добровольцев старше 60 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Иммунитет выработался у 94% добровольцев старше 60 лет после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом "ЭпиВакКорона", заявил глава Центра "Вектор" Ринат Максютов.
"У них также выработался иммунитет, выработался у 94% добровольцев, но с учетом такого возраста, старше 60 лет, мы считаем, это высокий процент", – сказал Максютов в эфире телеканала "Россия 24".
Он выразил уверенность, что россияне старше 60 лет смогут сделать прививку от коронавируса "ЭпиВакКороной" уже до конца февраля.
"Я уверен, что уже до конца февраля добровольцам и жителям РФ старше 60 лет вакцина будет доступна в рамках гражданского оборота", – сказал он.
Максютов также подчеркнул, что решение о проведении дополнительных клинических исследований на детях еще не принято.
Ранее Центр "Вектор" объявил о завершении исследования вакцины "ЭпиВакКорона" на пожилых добровольцах. Их результаты оказались положительными, у пожилых участников отсутствовали нежелательные реакции.
По словам и. о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ "Вектор" Татьяны Непомнящих, иммунитет после вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" будет сохраняться, предположительно, в течение года.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее охарактеризовала первые две российские вакцины от коронавируса – "Спутник V" и "ЭпиВакКорону" – как препараты, обладающие высокой эффективностью. При этом она отметила, что вакцины работают по разному принципу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: