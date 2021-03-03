В Австрии более 40 человек скончались после прививки Pfizer-BioNTech

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Фото: AP/TASS/Ronald Zak
41 человек скончался после прививки Pfizer-BioNTech от коронавирусной инфекции в Австрии. Такая информация содержится в докладе Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения страны.
Как передает РИА Новости, медики не отмечают связи между смертью пациентов и введением вакцины.
В частности, в случае с тремя пациентами данная версия была исключена сразу после вскрытия. Кроме того, 11 пациентов привились в инкубационный период заболевания, во время которого наступила смерть. Еще 19 человек умерли от других болезней.
В отчете добавляется, что медикам предстоит установить причину смерти еще 8 пациентов.
Вакцина Pfizer и BioNTech была одобрена Еврокомиссией 21 декабря 2020 года. Через несколько дней препарат начал поступать в страны ЕС. В Австрии вакцинация началась 27 декабря.
Ранее в Греции мужчина скончался спустя 8 минут после прививки от COVID-19. Инцидент произошел в университетской больнице Ираклиона на острове Крит.
Кроме того, паралич лицевого нерва произошел у 13 израильтян после вакцинации препаратом Pfizer. В Минздраве страны рекомендовали отсрочить введение второй прививки до тех пор, пока симптомы не уйдут.
В Израиле у 13 пациентов парализовало лицевой нерв от вакцины Pfizer
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