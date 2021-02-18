Столтенберг призвал направить концепцию НАТО на сдерживание России и Китая

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС/Michael Kappeler

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал изменить стратегическую концепцию альянса. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Столтенберга, нынешняя концепция, принятая НАТО в 2010 году, не учитывает усиление Китая и ухудшение отношений с Россией.

"Я считаю, что время настало, у нас есть концепция 2010 года, она обеспечивает наши потребности, но обстановка изменилась", – сказал он.

Новая стратегия будет направлена на сдерживание России и Китая, поделился Столтенберг. Он предложил внести изменения в концепцию на следующей встрече лидеров стран-участниц блока

В ходе выступления Столтенберг обвинил Россию в агрессивных действиях. Он также выступил за укрепление связей между Европой и Северной Америкой.

Ранее Столтенберг заявил о готовности к сотрудничеству с Россией, но также и к конфронтации. Он подчеркнул, что альянс готов защищать своих членов.

Накануне в Пентагоне выразили мнение, что Россия представляет угрозу для всех союзников по НАТО. В то же время официальный представитель министерства сообщил о готовности сотрудничать с Москвой.