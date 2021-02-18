Столтенберг призвал направить концепцию НАТО на сдерживание России и Китая

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС/Michael Kappeler
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал изменить стратегическую концепцию альянса. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Столтенберга, нынешняя концепция, принятая НАТО в 2010 году, не учитывает усиление Китая и ухудшение отношений с Россией.
"Я считаю, что время настало, у нас есть концепция 2010 года, она обеспечивает наши потребности, но обстановка изменилась", – сказал он.
Новая стратегия будет направлена на сдерживание России и Китая, поделился Столтенберг. Он предложил внести изменения в концепцию на следующей встрече лидеров стран-участниц блока
В ходе выступления Столтенберг обвинил Россию в агрессивных действиях. Он также выступил за укрепление связей между Европой и Северной Америкой.
Ранее Столтенберг заявил о готовности к сотрудничеству с Россией, но также и к конфронтации. Он подчеркнул, что альянс готов защищать своих членов.
Накануне в Пентагоне выразили мнение, что Россия представляет угрозу для всех союзников по НАТО. В то же время официальный представитель министерства сообщил о готовности сотрудничать с Москвой.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: