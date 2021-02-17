В Пентагоне заявили об угрозе НАТО со стороны России

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Представитель американского военного ведомства высокого ранга заявил, что Россия представляет угрозу для всех союзников по НАТО. Стенограмма его выступления опубликована на сайте министерства обороны США.

"Россия представляет очевидную угрозу для всех союзников НАТО, включая США, используя военную силу для достижения своих целей", – заявил представитель ведомства.

В министерстве подчеркнули, что США также намерены продвигать собственные интересы, чтобы Москва ответила за безрассудные и агрессивные действия. В заявлении указывается, что Россия своими действиями пытается подорвать безопасность и стабильность во всем мире.

В то же время официальный представитель Пентагона заявил о готовности сотрудничать с Москвой, но при условии продвижения собственных интересов.

"Эта администрация уже дала понять, что мы будем работать с Россией для продвижения наших собственных интересов. Так что мы с нетерпением ждем того, чтобы обсудить это с нашими союзниками на этой неделе", – сказал представитель ведомства.

Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о готовности к сотрудничеству с Россией, но также и к конфронтации. Он подчеркнул, что альянс готов защищать своих членов.

До этого доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков предложили гарантированную защиту от возможной угрозы со стороны НАТО. Отмечалось, что в альянсе ранее разработали концепцию боевых операций, которые будут проходить одновременно на земле, в море, воздухе, космосе и киберпространстве.