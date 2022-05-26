Байден поставил премьера Японии Кисиду в неловкую ситуацию – СМИ

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Из-за поведения президента Соединенных Штатов Джо Байдена премьер-министр Японии Фумио Кисида попал в неловкую ситуацию, пишет китайская газета Global Times.

Издание опубликовало снимок с саммита по безопасности QUAD в Токио, на котором американский лидер общается с премьерами Австралии и Индии Энтони Альбанезе и Нарендрой Моди, но при этом игнорирует Кисиду, который стоит в стороне.

"Посмотрите, как Штаты относятся к Кисиде. <...> Чем больше они будут стремиться влезть в возглавляемые Вашингтоном маленькие клики, тем больше опозорятся", – говорится в подписи к фотографии.

Ранее Байден при посещении кампуса Samsung в Пхентхэке в Южной Корее вновь оговорился. Он неправильно назвал фамилию нового южнокорейского лидера Юн Сок Еля, перепутав его с экс-президентом страны Мун Чжэ Ином.

До этого американский лидер не смог с первого раза выговорить название своей страны во время выступления в Буффало. Пользователи соцсетей диагностировали у президента США расстройство и порекомендовали ему принимать лекарства. Другие комментаторы подчеркнули, что ситуация осложняется тем, что самого Байдена такие случаи не настораживают.