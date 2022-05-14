В США заявили об угрозе унизительного удара по Байдену со стороны Мексики и Бразилии

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Фото: depositphotos/palinchak
Вероятный отказ президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару приехать на Саммит Америк в Лос-Анджелесе нанесет по американскому лидеру Джо Байдену унизительный удар, пишет The New York Times.
Как отмечает газета, задуманное Вашингтоном мероприятие будет демонстрацией возрождающего лидерства США в Западном полушарии. Отсутствие на нем мексиканского и бразильского лидеров может подчеркнуть слабость Штатов в регионе и грозит репутационными потерями для Белого дома.
"Все больше глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна подумывают о бойкоте – в их числе президенты двух крупнейших стран региона, Мексики и Бразилии. Это грозит Белому дому унизительным ударом", – говорится в публикации.
Отмечается, что критику со стороны президента Мексики вызвало то, что на саммит не пригласят представителей Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. К позиции Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, утверждает издание, присоединились лидеры Гондураса, Боливии и группы карибских островов. Что касается президента Бразилии, то проблемы между ним и Белым домом связаны с критикой со стороны Вашингтона политического курса Болсонару, говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Байден не смог сформулировать внятный ответ на вопрос журналиста про ответственных за инфляцию в стране. Вместо этого он ответил на вопрос, который репортер ему не задавал. После представитель СМИ повторил вопрос, однако снова не получил четкого ответа.
Байден вновь хотел пожать руку пустому месту
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