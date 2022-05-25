В Польше объяснили, как участие США в украинском кризисе повредит Байдену

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Вмешательство Соединенных Штатов в кризис на Украине в значительной степени отразится на президенте США Джо Байдене, считает профессор Варшавского университета Богдан Шклярский.

По его словам, демократы и республиканцы поддерживают внешнюю политику Вашингтона на украинском направлении на одинаковом уровне, однако для Байдена участие в этом будет иметь далеко идущие негативные последствия.

"Учитывая все слабые стороны этого президентства, каждый фактор, каждый доллар, потраченный на Украине, будут рассматриваться как выброшенные на ветер деньги, которые необходимо было потратить на охрану границ, здравоохранение, борьбу с инфляцией", – сказал Шклярский в беседе с порталом Wirtualna Polska.

Профессор добавил, что рейтинг американского лидера падает из-за спада в экономике США, при этом у Байдена вряд ли получится переломить ситуацию в свою пользу, поскольку, считает Шклярский, сами демократы теряют в это веру.

Ранее Reuters и Ipsos опубликовали результаты совместного опроса, который показал, что рейтинг одобрения президента США опустился до рекордных показателей. Так, работу Байдена не одобряют 59% американцев. В поддержку его деятельности высказались лишь 36% опрошенных, что на 6% ниже, чем на прошлой неделе.

До этого американский сенатор Рэнд Пол заявил, что у США нет денег на пакет помощи для Украины, поэтому страна может взять в долг у Китая. При этом политик назвал неоправданным займ средств на оказание помощи другой стране.