В Польше объяснили, как участие США в украинском кризисе повредит Байдену

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz
Вмешательство Соединенных Штатов в кризис на Украине в значительной степени отразится на президенте США Джо Байдене, считает профессор Варшавского университета Богдан Шклярский.
По его словам, демократы и республиканцы поддерживают внешнюю политику Вашингтона на украинском направлении на одинаковом уровне, однако для Байдена участие в этом будет иметь далеко идущие негативные последствия.
"Учитывая все слабые стороны этого президентства, каждый фактор, каждый доллар, потраченный на Украине, будут рассматриваться как выброшенные на ветер деньги, которые необходимо было потратить на охрану границ, здравоохранение, борьбу с инфляцией", – сказал Шклярский в беседе с порталом Wirtualna Polska.
Профессор добавил, что рейтинг американского лидера падает из-за спада в экономике США, при этом у Байдена вряд ли получится переломить ситуацию в свою пользу, поскольку, считает Шклярский, сами демократы теряют в это веру.
Ранее Reuters и Ipsos опубликовали результаты совместного опроса, который показал, что рейтинг одобрения президента США опустился до рекордных показателей. Так, работу Байдена не одобряют 59% американцев. В поддержку его деятельности высказались лишь 36% опрошенных, что на 6% ниже, чем на прошлой неделе.
До этого американский сенатор Рэнд Пол заявил, что у США нет денег на пакет помощи для Украины, поэтому страна может взять в долг у Китая. При этом политик назвал неоправданным займ средств на оказание помощи другой стране.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: