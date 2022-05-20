США могут взять в долг у Китая на пакет помощи Украине – сенатор

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Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что у США нет денег на пакет помощи для Украины, поэтому страна может взять в долг у Китая. Об этом сообщает портал Breitbart.

При этом политик назвал неоправданным займ средств на оказание помощи другой стране.

"Большинство согласилось бы с этим займом, в том числе многие республиканцы, если бы речь шла о новой социальной программе. Но когда речь идет о военной помощи другой стране, они вряд ли скажут, что мы можем взять эти деньги, что это оправданное заимствование", – сказал Пол.

Ранее стало известно, что США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи, включая дополнительную артиллерию, радары и другую технику. Джо Байден заявил, что продолжение помощи "еще более усилит Украину как на поле боя, так и за столом переговоров".

Закон о выделении помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов одобрил сенат США 19 мая.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

