В Белом доме заявили, что планов визита Байдена на Украину нет

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Планов организации визита президента США Джо Байдена на Украину в настоящее время нет. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Знаю, что он, разумеется, хочет посетить Украину в будущем. Однако совершенно нет планов ехать. Точнее, нет на данном этапе", – передает ТАСС слова представителя Белого дома.

Ранее Байден подписал закон, позволяющий применить практику ленд-лиза в отношении Украины. Уточняется, что ранее документ был одобрен обеими палатами американского парламента. Он предоставляет администрации Соединенных Штатов временное право поставлять на Украину и в другие страны Восточной Европы вооружения.

