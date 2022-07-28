Бывшие демократы и республиканцы заявили о создании третьей партии в США – СМИ

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Бывшие члены Республиканской и Демократической партий США объявили о создании третьей партии в стране. Новая партия должна привлечь избирателей, которые встревожены "дисфункциональной двухпартийной системой Америки", пишет Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, новую партию "Forward" сформируют путем слияния трех политических сил: движения "Renew America Movement", партии "Forward Party" и организации "Serve America Movement".

Отмечается, что осенью лидеры партии проведут серию мероприятий в нескольких городах США.

Ранее американский обозреватель Фредди Грэй заявил, что в США в ближайшее время могут объявить импичмент Байдену. По его мнению, это произойдет после победы республиканцев на выборах в палату представителей в ноябре 2022 года.

До этого профессор Варшавского университета Богдан Шклярский заявил, что вмешательство Вашингтона в кризис на Украине в значительной степени отразится на американском лидере. По его словам, рейтинг Байдена идет вниз из-за спада в экономике США, при этом у него вряд ли получится переломить ситуацию в свою пользу, поскольку, считает Шклярский, веру в это потеряли даже демократы.

Также Reuters и Ipsos опубликовали результаты совместного опроса, который показал, что рейтинг одобрения президента США опустился до рекордных показателей. Так, работу Байдена не одобряют 59% американцев. В поддержку его деятельности высказались лишь 36% опрошенных.

