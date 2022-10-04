Специалисты рассказали, как автозапчасти для ушедших брендов поставляют в Россию

Продажи автозапчастей на Wildberries выросли в 23 раза, если сравнивать с сентябрем 2021 года. Аналитики рассказали, что максимальный спрос возник на фильтры, свечи, тормозные колодки и подшипники. Раньше все перечисленное закупали сервисные центры и продавали клиентам с наценкой.

Что происходит – дефицит деталей или попытка сэкономить? Кто теперь производит запчасти для ушедших марок автомобилей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.