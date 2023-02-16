Фото: скриншот приложения "Яндекс Музыка"

Сбой произошел в приложении "Яндекс Музыка".

При попытке входа в сервис у пользователей всплывает окно, сообщающее о проблемах со связью.

"Загрузка не удалась. Проверьте подключение к интернету", – появляется в приложении.

При этом скачанные треки на сервисе все еще доступны к прослушиванию.

6 февраля пользователи пожаловались, что у них не работает ряд сервисов "Яндекса", в том числе "Музыка", "КиноПоиск", "Такси" и "Лавка", а также непосредственно сам поисковик. В тот же день неполадки были устранены.

По словам представителей компании, погрешности случились из-за каскадного сбоя в работе сетевого оборудования, спровоцированного выходом из строя одного из сетевых устройств – граничного маршрутизатора.

В "Яндексе" заявили о штатной работе всех сервисов компании

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