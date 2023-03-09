Сбой произошел в работе приложений Uber и "Яндекс Go"

Фото: скриншот приложения

Пользователи приложений Uber и "Яндекс Go" пожаловались на сбой в работе сервисов.

"Ошибка на сервере", – появляется надпись при попытке определить точку подачи машины в приложении "Яндекс Go".

При попытке вызвать такси с помощью сервиса Uber высвечивается надпись "Мы уже исправляем ситуацию".

Приложение "Яндекс Go" запускается со смартфонов и позволяет выбрать конечную точку поездки путем ввода адреса. Дополнительные функции (выбор машин, баллы "Яндекс Плюса" и другие) недоступны в приложении.

При этом некоторые пользователи сообщают о восстановлении работы сервиса "Яндекс Go".

До этого сбой произошел в работе сервиса "Яндекс Музыка". Приложение не открывалось с персонального компьютера и со смартфонов на iOS и Android. При этом прослушивать ранее скачанную музыку было можно.



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