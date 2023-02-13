Сбой в работе сервисов "Яндекса" произошел из-за сетевого оборудования

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В "Яндексе" объяснили, чем был вызван сбой в работе сервисов 6 февраля. О причинах стало известно из сообщения, которое было размещено на официальном сайте компании.

"Яндекс" завершил анализ инцидента. Установлено, что главной причиной недоступности сервисов стал каскадный сбой в работе сетевого оборудования, спровоцированный выходом из строя одного из сетевых устройств – граничного маршрутизатора", – говорится в заявлении.

Ранее пользователи пожаловались, что у них не работает ряд сервисов "Яндекса", в том числе "Музыка", "КиноПоиск", "Такси" и "Лавка", а также непосредственно сам поисковик.

В этот же день работа всех сервисов компании вернулась к обычному режиму.



В "Яндексе" заявили о штатной работе всех сервисов компании

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