14:50Технологии
Сбой в работе сервисов "Яндекса" произошел из-за сетевого оборудования
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В "Яндексе" объяснили, чем был вызван сбой в работе сервисов 6 февраля. О причинах стало известно из сообщения, которое было размещено на официальном сайте компании.
"Яндекс" завершил анализ инцидента. Установлено, что главной причиной недоступности сервисов стал каскадный сбой в работе сетевого оборудования, спровоцированный выходом из строя одного из сетевых устройств – граничного маршрутизатора", – говорится в заявлении.
Ранее пользователи пожаловались, что у них не работает ряд сервисов "Яндекса", в том числе "Музыка", "КиноПоиск", "Такси" и "Лавка", а также непосредственно сам поисковик.
В этот же день работа всех сервисов компании вернулась к обычному режиму.
В "Яндексе" заявили о штатной работе всех сервисов компании
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