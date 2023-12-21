Сбой произошел в работе соцсети X

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Свыше 68 тысяч американских пользователей пожаловались на неполадки в работе социальной сети X (ранее Twitter). Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает функционирование популярных интернет-ресурсов.

Согласно данным портала, 67% обративших внимание на нарушения отметили сбои в работе приложения, 26% столкнулись с трудностями с доступом к сайту.

Еще 7% заявили, что заметили ограничения в просмотре ленты сервиса микроблогов. Сбой в работе соцсети наблюдался в том числе в Великобритании, Германии, Франции, Японии и других государствах.

Днем ранее пользователи украинского сотового оператора "Киевстар" пожаловались на неполадки в работе сервиса. Приложение оператора перестало работать, также отсутствовала связь. При этом мобильный интернет на тот момент функционировал, писали в СМИ.