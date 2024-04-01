Московский суд оштрафовал "Википедию" за неудаление информации

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Таганский суд Москвы вновь оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычный сайт "Википедии", за отказ удалить недостоверные сведения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, в этот раз сумма штрафа составила миллион рублей.

Организацию признали виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ "Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ".

Wikimedia Foundation – некоммерческая компания, зарегистрированная в качестве благотворительного фонда в США. В России больше известна как платформа для "Википедии" и связанных с ней проектов.

Ранее Таганский суд признал законным 4 штрафа "Википедии" за неудаление фейков о СВО. До этого компания была оштрафована по аналогичной статье на 2 миллиона рублей. Также суд выписал штраф Wikimedia Foundation на 1,5 миллиона рублей за отказ удалять ролик про так называемых зацеперов.