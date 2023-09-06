Курс на межсезонье: эксперты рассказали, как поддержать организм осенью

С приходом осени многие чувствуют упадок сил и сонливость, а кто-то начинает страдать от частых простуд. Разбираемся вместе с врачами, какие обследования стоит пройти в начале межсезонья и как в целом поддержать организм в ближайшие месяцы.



Осенний чекап

Появление слабости и сонливости, снижение работоспособности и скорости мышления, нехватка кислорода и одышка, головокружение, которые человек может чувствовать с приходом осени, часто говорят о дефиците какого-либо вещества в организме. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, генетик, кандидат медицинских наук Наталья Артемьева.

По ее словам, в первую очередь необходимо сдать анализ крови, который покажет, чего именно не хватает, – железа, белка, витаминов группы B, витамина D, дефицит которых часто становится причиной упадка сил.





Наталья Артемьева врач-терапевт, генетик, кандидат медицинских наук Недостаток витаминов возникает из-за дисбиотических изменений кишечника. Поэтому для их восстановления нужно поработать с желудочно-кишечным трактом, нормализовать флору. Делать это все нужно только под контролем врача.

По словам терапевта, часто люди также начинают сбрасывать вес именно осенью – в промежутке между сезоном отпусков и новогодними праздниками. Однако перед тем, как начать диету, и для общей оценки самочувствия желательно сделать анализы АЛТ, АСТ, ГГТ – они позволяют диагностировать заболевания печени, а также посмотреть гликированный гемоглобин (оценивает уровень сахара за последние три месяца).

Не лишним будет оценить и функции щитовидной железы и сделать анализ на ТТГ (тиреотропный гормон), заключила эксперт.



Поддержка иммунитета

Правильное питание – один из способов улучшения работы кишечника и, как следствие, борьбы с упадком сил и укрепления иммунитета, что очень важно перед сезоном простуд. В рационе должно быть достаточное количество клетчатки, потому что она является кормом для микробиоты человека, рассказала Наталья Артемьева.

"Нужно пересмотреть свой рацион и после консультации с врачом, возможно, добавить туда пребиотические и пробиотические комплексы. Также можно подключить витамин D, который направлен на укрепление иммунитета, и цинк, который улучшает работу кишечника и состояние кожи", – рассказала врач.

Еще одна полезная добавка для иммунитета – экстракт грибов агарикус и чага, особенно в сочетании с ДНК молок лососевых рыб, отметила специалист.





Наталья Артемьева врач-терапевт, генетик, кандидат медицинских наук Физическая активность тоже укрепляет иммунитет, но нужно понимать, что если обнаружен дефицит железа, то занятия спортом не принесут удовольствия и пользы. Тренировки будут сопровождаться повышением пульса, головокружением, и после физкультуры пациент будет чувствовать себя разбитым, слишком уставшим.

По словам врача, если человек работает над восполнением нужных витаминов, то он может включить несложную физактивность: бассейн, пилатес, йогу, растяжку. После устранения дефицита можно приступать к более сложным тренировкам.

Закаливание также помогает укрепить иммунитет, однако важно делать это постепенно, без резких перепадов температур, заключила Артемьева.



Хитрости против хандры

В свою очередь, бороться с осенней хандрой поможет небольшая перестановка дома или смена локаций, рассказала Москве 24 клинический психолог Евгения Береза.

"С уходом лета световой день сокращается, следовательно, у человека начинает вырабатываться больше мелатонина, возникает постоянное желание спать, снижается активность. У некоторых повышается аппетит, так как еда зачастую становится способом заесть плохое настроение", – объяснила психолог.





Евгения Береза клинический психолог Чтобы увеличить световой день, можно установить яркое освещение дома. Также осенью стоит уезжать в отпуск, чтобы нивелировать переход от одного сезона к другому.

Кроме того, многие воспринимают лето как период отдыха, поэтому откладывают все сложные дела на осень. В таком случае важно не окунаться в них с головой, а подходить постепенно, начиная с самых легких и переходя к сложным. Еще лучше – распланировать все дела по месяцам, подчеркнула психолог.

"И обязательно в каждом месяце нужно устраивать для себя какое-то радостное событие. Например, поездку за город, чтобы полюбоваться золотой осенью, или мини-отпуск. Когда знаешь, что впереди положительные события, осень будет намного легче пережить и даже дождливые октябрь и ноябрь не покажутся такими мрачными", – рассказала эксперт.

Но если с потерей настроения, нежеланием вставать по утрам, апатией не удается справиться самостоятельно, важно обратиться к психологу. Возможно, это симптомы настоящей депрессии, заключила специалист.