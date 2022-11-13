Фитнес-эксперт объяснил, как спорт поможет в борьбе с осенней хандрой

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как с помощью тренировок можно бороться с осенней хандрой и другими видами стрессов.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"В здоровом теле – здоровый дух", гласит пословица. И за 28 лет занятий спортом и работы тренером я неоднократно убеждался (как на собственном опыте, так и на примере своих клиентов) в одном: человек, который регулярно занимается, гораздо более стрессоустойчив и обладает более сильным иммунитетом. Ведь тренировки – это не просто работа мускулатуры или сердечно-сосудистой системы. Это вовлечение эндокринной системы, которая синтезирует определенные гормоны, улучшающие не только работоспособность, но и психоэмоциональное состояние.

Когда человек тренируется, он учится терпеть, концентрироваться, выполнять задания, что также исключительно положительно сказывается на его выносливости и способности принимать решения. Более того, когда человек регулярно занимается, он и выглядит соответствующим образом, что повышает самооценку, а значит, еще одним поводом для депрессии меньше.

Но как тренироваться, чтобы занятия действительно приносили удовольствие, а не стали причиной усталости и хандры? Давайте разберемся.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для начала нужно четко понять, что мы говорим об умеренных физических нагрузках, когда вы посещаете фитнес-клуб или спортивные объекты от трех до шести раз в неделю, по часу-полтора (то есть мы сейчас не про профессиональный спорт).

Несложно сделать вывод, что длительные многочасовые тренировки в обычной жизни нежелательны. И здесь важно понять, чего вы хотите добиться, занимаясь тем или иным направлением. Когда есть понимание цели, то после обязательной консультации со специалистом вы сможете определить, сколько нужно времени для ее достижения. Это очень важно, чтобы правильно распределять нагрузку на определенный период, чтобы не "рваться" в надежде за максимально короткий срок добиться желаемого. В противном случае такой подход приводит к состоянию перетренированности, для которой характерна не только усталость, но и общее ухудшение самочувствия вплоть до нарушений сна, боли в мышцах, одышки и даже депрессии.

Важно отдыхать, ведь организму нужно восстанавливаться после абсолютно любого занятия. Причем восстанавливается не только наша мускулатура, но и центральная нервная система. А вот когда отдыха становится недостаточно, снижается как качество самих тренировок, так и настроение.

Но важно еще соблюдать и циклы полного отдыха от любых физических нагрузок. Как правило, это каждые три месяца. И в этот период важно следить за рационом, ведь питаться как в дни тренировок уже нельзя, так как расход калорий будет существенно меньше. Здесь лучше сделать акцент на большом количестве овощей, мясных и кисломолочных продуктах, при этом минимизировать употребление углеводов, в особенности сахаров. Не рекомендуется алкоголь.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проводите больше времени на свежем воздухе – это поможет быстрее восстановиться нервной системе и организму в целом. Еще полезно пройти курс массажа, который существенно улучшает питание тканей, ускоряя восстановительные процессы.

После всего вышесказанного несложно сделать вывод, что тренировки необходимы абсолютно любому человеку. И если вы раньше никогда регулярно не занимались, то осень – пожалуй, лучший период в году, когда стоит записаться в зал. Хотя бы потому, что именно для осени чаще характерно это вялое состояние, так как световой день стал короче, на улице холодно, мокро и серо, давно начался не только активный рабочий год, но и учебный у детей (а значит, и у их родителей).

Поэтому тренировки будут не только способом развить все те качества, о которых я говорил выше, но и прекрасным вариантом борьбы с осенней хандрой. Только представьте себе, что вы увлеклись каким-то конкретным направлением. Первые две недели для вас будут самыми сложными, так как вы будете привыкать к нагрузке, вас постоянно будут сопровождать мышечная боль (что является нормой) и легкая усталость. Но затем вы начнете понимать как сам тренировочный процесс, так и результат от него. А дальше уже некий азарт – сделать на следующей тренировке лучше, чем на прошлой. И в этот момент занятия становятся не просто способом обрести хорошую фигуру, но и прекрасной профилактикой борьбы с хандрой и стрессами.