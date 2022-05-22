Как мотивировать себя для регулярных тренировок

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, почему иногда так сложно заставить себя тренироваться и что делать с ленью.



Я тренируюсь уже 29 лет. Именно тренируюсь, то есть регулярно выполняю комплекс упражнений или просто бегаю. Это нельзя назвать полноценным спортом, так как у таких занятий основная цель – поддержание определенной физической формы. Да, были годы, когда я занимался серьезно, выступал на соревнованиях, получал звания. Но из 29 лет это максимум лет десять.

Казалось бы, при таком колоссальном опыте у меня не должно возникать даже мысли о том, хочу ли я заниматься или нет. Но все не так просто.

На самом деле желание пропустить тренировку с годами обострилось очень сильно. Я без преувеличения "тащу себя за волосы" в зал (правда, после всегда испытываю удовольствие от работы, но именно заставить себя очень сложно).

Так почему люди, которые сделали тренировки частью своей жизни, иногда так ленятся? И как тогда мотивировать себя тем, кто вообще не привык заниматься? Давайте разбираться.

Если брать мой случай, то абсолютно очевидно, что дело в усталости. Не физической, а моральной. Я все время стремился к некоему идеалу, хотел быть "накачанным", а с годами и вовсе стать мастером спорта: я не мог даже допустить мысли о прогулах. Увлеченность дошла до такого фанатизма, что у меня вообще не было в году циклов отдыха от тренировок (что даже методически неправильно). Поэтому столько лет спустя, решив свои цели и задачи и занимаясь просто для поддержания формы, походы в зал мне даются с боем.

К слову, одной из проблем бывших спортсменов является то, что, завершив карьеру, они прекращают заниматься вообще. Из-за этого привыкший к нагрузкам организм начинает резко меняться: увеличивается жировая масса, начинают беспокоить ранее полученные травмы, нередко развиваются проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы. Другими словами, если вы много лет занимались спортом, бросать его категорически нельзя: важно корректно снизить нагрузки.



Как помочь?

Во-первых нужно сделать отдых от любых физических нагрузок, в целом делать его каждые три-четыре месяца. При правильном режиме питания, если не позволять себе лишнего (в том числе алкоголя), недельный отдых пойдет исключительно на пользу. Ведь устают не только наши мышцы, связки и сухожилия, но и центральная нервная система. И за период отдыха происходит их восстановление, что в свою очередь сказывается положительно на улучшении результатов от тренировок.

Во-вторых, если вы занимаетесь для поддержания формы, важно (в первую очередь, с точки зрения психологии) менять нагрузку, пробовать что-то новое. Например, я при всей своей любви к силовым тренировкам потихоньку начал заниматься тайским боксом, сохранив при этом и небольшое количество занятий в зале. Как следствие, мое тело начало по-другому работать, я стал выносливее, а благодаря наличию силовых сохранил нужную для меня мышечную массу.

Что может быть проще? Много лет плавали – начните бегать; много лет бегали – загляните в тренажерный зал. Постоянно работали с железом – сходите на йогу. Главное, никогда не бросайте занятия, ваш организм это не оценит.

Что касается мотивации для тех, кто никогда толком не занимался, то здесь все гораздо проще, чем многие думают. Как правило, единственным стимулом для таких людей может быть желание измениться пластически: "убрать живот", "накачать бицепс" и так далее. Но этой мотивации явно недостаточно, согласитесь.

Посмотрим с другой стороны: годы идут, и потребность в физических нагрузках для организма становится важной составляющей здоровья в целом. Улучшение показателей работы сердечно-сосудистой системы, создание мышечного корсета (в том числе для профилактики травм спины), повышение общей выносливости, улучшение сна и даже борьба с повседневными стрессами – вот небольшой список бонусов от регулярных физических нагрузок. Другими словами, постоянно и грамотно занимаясь, вы продлеваете себе лучшие, активные годы жизни. И ради этого точно стоит не просто купить абонемент в фитнес-клуб, но и регулярно им пользоваться.

Ну а если проанализировать все вышесказанное, несложно сделать вывод, что для поддержания формы не нужно заниматься каждый день по несколько часов. Базовый минимум – это три тренировки в неделю строго по часу – этого будет вполне достаточно.