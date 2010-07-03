В Италии завели дело против водителя попавшего в ДТП автобуса

Водитель туристического автобуса, перевернувшегося в Италии утром 22 мая, стал главным фигурантом расследования. Дело против него завела прокуратура страны, сообщает агентство ANSA.
35-летнего итальянца, который является владельцем компании по аренде туристических автобусов, подозревают в убийстве и нанесении увечий на дороге. Мужчина вышел на маршрут, чтобы заменить своего подчиненного, который отправился на отдых.
Водитель уже прошел тесты на наличие следов алкоголя или наркотических веществ в крови. Помимо этого, его допросили следователи. Как рассказал один из сотрудников компании, новый автобус стоил 400 тысяч евро и был со свежей резиной.
Жертвой аварии, по уточненным данным, стала россиянка, работавшая гидом. Еще 19 ее соотечественников получили травмы. Состояние восьмерых врачи оценивают как тяжелое.
Авария произошла на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони. Туристы ехали из курортного города Монтекатини-Терме в Сиену на экскурсию.
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Италии составляет 19 человек
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