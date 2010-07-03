Восемь туристов получили тяжелые травмы при ДТП в Италии

Состояние восьми пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Италии врачи оценивают как тяжелое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников больницы Сиены.
Всего в медучреждение поступило 20 пациентов. Помимо тяжелораненых, четверо получили легкие травмы и еще восьмерым помощь оказали максимально быстро.
Авария произошла утром 22 мая на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони. Автобус, в котором ехали 60 человек, съехал с дороги и упал в овраг, перевернувшись. Жертвой ДТП стала 40-летняя женщина-гид.
После случившегося движение по развязке автомагистрали Сиена – Флоренция временно перекрыли. Из-за этого образовался километровый затор.
Ранее посольство РФ в Италии уточнило данные по пострадавшим, среди которых были граждане России и Армении. По информации дипведомства, травмы получили 20 человек.
Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии
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