В ДТП в Италии пострадали 19 россиян

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Травмы при ДТП с туристическим автобусом в Италии получили 19 россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.

В дипмиссии добавили, что среди пострадавших также оказались граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии и Румынии.

Утром 22 мая автобус с туристами, которым управлял итальянец, съехал с дороги и упал в овраг. Это случилось на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони.

По предварительным данным, жертвой аварии стала 40-летняя женщина-гид. Ее гражданство сейчас устанавливают.

После случившегося движение по развязке автомагистрали Сиена – Флоренция временно перекрыли. Из-за этого образовался километровый затор.

По словам врачей, восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще четверо получили легкие травмы.

