Гражданство жертвы ДТП с автобусом выясняют в Италии

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Установить гражданство жертвы ДТП с туристическим автобусом в Италии пока не удалось. Об этом сообщает Ростуризм, ссылаясь на данные посольства РФ.

Отмечается, что 20 пострадавших туристов отвезли в больницы Сиены. На место аварии выехали сотрудники диппредставительства.

Кроме того, в посольстве РФ в Италии открыли горячую линию: +39 388 627 01 62.

Утром 22 мая автобус с туристами съехал с дороги и упал в овраг. Авария произошла на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони.

По предварительным данным, погибла 40-летняя женщина, работавшая гидом при группе. Среди 20 пострадавших оказались граждане России и Армении. Восемь из них получили тяжелые травмы.

