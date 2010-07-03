Задержан водитель попавшего в ДТП в Италии автобуса

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В Италии задержали водителя, который был за рулем туристического автобуса, сорвавшегося в овраг на трассе в районе города Сиена. Как сообщает агентство ANSA, решение об аресте в течение дня должен одобрить судья предварительного следствия.

Задержанного водителя обвиняют в совершении ДТП с летальным исходом и нанесении увечий третьим лицам. По данным следствия, 35-летний итальянец отвлекся во время движения по трассе, что и привело к ДТП, в котором погибла 40-летняя россиянка. Она сопровождала группу на экскурсию из курортного города Монтекатини-Терме в Сиену. В результате аварии пострадали почти 40 человек, 19 из них – граждане России. Как уточнили итальянские медики, состояние нескольких пострадавших россиян оценивают как тяжелое и средней тяжести.

Автобус, который попал в ДТП 22 мая на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией, перевозил 55 туристов из России, бывших советских республик, Румынии и Израиля.

Следователи уже допросили водителя автобуса. Он также прошел тесты на наличие в крови алкоголя или наркотических веществ. По словам одного из сотрудников компании-перевозчика, автобус был новым и со свежей резиной, он стоил 400 тысяч евро.

