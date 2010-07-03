Задержан водитель попавшего в ДТП в Италии автобуса

В Италии задержали водителя, который был за рулем туристического автобуса, сорвавшегося в овраг на трассе в районе города Сиена. Как сообщает агентство ANSA, решение об аресте в течение дня должен одобрить судья предварительного следствия.
Задержанного водителя обвиняют в совершении ДТП с летальным исходом и нанесении увечий третьим лицам. По данным следствия, 35-летний итальянец отвлекся во время движения по трассе, что и привело к ДТП, в котором погибла 40-летняя россиянка. Она сопровождала группу на экскурсию из курортного города Монтекатини-Терме в Сиену. В результате аварии пострадали почти 40 человек, 19 из них – граждане России. Как уточнили итальянские медики, состояние нескольких пострадавших россиян оценивают как тяжелое и средней тяжести.
Автобус, который попал в ДТП 22 мая на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией, перевозил 55 туристов из России, бывших советских республик, Румынии и Израиля.
Следователи уже допросили водителя автобуса. Он также прошел тесты на наличие в крови алкоголя или наркотических веществ. По словам одного из сотрудников компании-перевозчика, автобус был новым и со свежей резиной, он стоил 400 тысяч евро.
Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Италии
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.