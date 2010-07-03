Больница Сиены удвоила число сотрудников после ДТП с автобусом

Служба здравоохранения итальянской Сиены открыла кризисный центр после ДТП с туристическим автобусом. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в местную больницу были доставлены четыре человека в тяжелом и семеро в состоянии средней тяжести. Сейчас их обследуют врачи.
В связи с инцидентом было принято решение увеличить число сотрудников на дежурстве как в отделении скорой помощи, так и в кабинетах врачей-специалистов. Такое решение было принято, чтобы максимально быстро установить диагнозы пациентам и оказать своевременную помощь пострадавшим в ДТП.
"В случае необходимости подготовлено 7 операционных, около 20 дополнительных мест в послеоперационных помещениях, палатах интенсивной и субинтенсивной терапии и других специализированных отделениях. Региональный центр крови готов направить дополнительные объемы компонентов крови и предоставить переводчиков для пациентов и их сопровождающих", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что авария произошла во время того, как автобус с туристами ехал из Флоренции в Сиену. Сейчас специалисты устанавливают все подробности произошедшего, однако уже сейчас известно, что автобус сошел с трассы и съехал в кювет. По словам очевидца, остановить автобус удалось располагающим впереди деревьям.
По информации департамента гражданской защиты и обороны Италии, в автобусе находились 60 человек. Один человек погиб. По сообщениям местных СМИ, погибшая – 40-летняя женщина-гид.
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