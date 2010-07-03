Россиян среди пострадавших при ДТП в Анталье не оказалось

Генконсульство России опровергло информацию о пострадавших гражданах России в Анталье в результате ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.

"Подтверждаем ДТП. По информации полиции и управлению по культуре и туризму Антальи, среди пострадавших российских граждан нет. Туристы были из Польши и Норвегии", – сказал собеседник агентства.

Турецкое агентство Anadolu ранее опубликовало информацию о том, что в районе Кемера произошла авария с участием автобуса, в которой пострадали 25 человек. По данным агентства, в автобусе находились граждане России, Норвегии, Польши. Большинство пострадавших получили травмы от разбитых стекол, помощь им была оказана амбулаторно.

Ранее автобус с 39 пассажирами перевернулся на трассе в Башкирии. ДТП произошло в Архангельском районе на трассе Уфа – Белорецк. В результате аварии шесть человек погибли, еще 13 получили различные травмы, в их числе числятся дети.

