СК возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки в Турции

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели несовершеннолетней девочки на отдыхе в Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя ведомства Светланы Петренко.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", – проинформировала Петренко.

Отмечается, что председатель СК Александр Бастрыкин поставил дело на контроль в центральном аппарате. Расследованием будут заниматься следственные органы по Ленинградской области.

20 августа в отеле Sunhil турецкого Бодрума пострадала 12-летняя девочка из России. Ее руку засосало в трубу для циркуляции воды в бассейне, после чего она захлебнулась.

Спустя 8 дней, 28 августа, несовершеннолетняя умерла в больнице. Похороны девочки прошли во вторник в Санкт- Петербурге.