СК возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки в Турции

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели несовершеннолетней девочки на отдыхе в Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя ведомства Светланы Петренко.
"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", – проинформировала Петренко.
Отмечается, что председатель СК Александр Бастрыкин поставил дело на контроль в центральном аппарате. Расследованием будут заниматься следственные органы по Ленинградской области.
20 августа в отеле Sunhil турецкого Бодрума пострадала 12-летняя девочка из России. Ее руку засосало в трубу для циркуляции воды в бассейне, после чего она захлебнулась.
Спустя 8 дней, 28 августа, несовершеннолетняя умерла в больнице. Похороны девочки прошли во вторник в Санкт- Петербурге.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.