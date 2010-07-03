"Турпомощь" прокомментировала рост числа погибших российских туристов в Турции

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Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал Москве 24 данные о том, что в 2019 году на отдыхе в Турции скончались 88 россиян. Эксперт рассказал, что такая статистика складывается по ряду причин.

По его словам, только за 7 месяцев текущего года на турецких курортах побывало больше россиян, чем за весь прошлый год.

"Мы отмечаем рост на 14% потока российских туристов в Турцию. Это очень большой показатель", – пояснил эксперт.



Александр Осауленко директор ассоциации "Турпомощь" Если мы сравним с другими странами, которые тоже популярны у наших граждан, то туда едут в разы меньше россиян, чем в Турцию.

Осауленко добавил, что Турция "также опасна и безопасна, как и другие направления". Он пояснил, что часто люди, отправляясь на отдых, теряют самоконтроль.

"Мы забываем, что будем находиться в другой стране, обстановке, где иной менталитет, общественные нормы и правила движения", – сказал эксперт.

В частности, по словам Осауленко, люди могут не следить за своим здоровьем. Например, игнорировать наличие хронических заболеваний или просто не знать о них. Кроме того, злоупотреблять алкоголем в жару или переедать, из-за чего организм просто не выдерживает, подчеркивает эксперт.



Александр Осауленко директор ассоциации "Турпомощь" Надо оценивать свои возможности, что вы едете отдыхать, но не отрываться от действительности и тех правил и норм, которые вас окружают в родной стране, а тем более за рубежом.

Ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что в 2019 году на отдыхе в Турции скончались 88 россиян. Также было зафиксировано порядка 40 фактов медицинской эвакуации.

По его словам, это связано с ростом турпотока из РФ. Ерхов указал, что российские и турецкие ведомства принимают необходимые меры для обеспечения безопасности туристов.

Дипломат выразил надежду, что совместными усилиями удастся "переломить негативную тенденцию". При этом среди причин происходящего он назвал проблемы со здоровьем.

Ерхов также отметил, что в последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий с туристами, и призвал соблюдать правила дорожного движения.

В то же время посол напомнил, что употребление алкоголя "почти автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев".

Генконсул России в Анталье Олег Рогоза ранее рассказал, что зачастую туристы злоупотребляют алкоголем, невнимательны на воде и проявляют беспечность при выезде на экскурсии.



