Депутаты попросили лишить каршеринг парковочных льгот в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутаты от фракции ЛДПР обратились к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с просьбой проверить обоснованность льгот на парковку для операторов каршеринга в Москве.

В обращении парламентарии указали, что "автомобили системы каршеринга используют для стоянки платные парковочные места на улицах города по сверхльготным расценкам".

Депутаты отметили, что стоимость парковки для машин каршеринга оказывается с среднем в восемь раз ниже обычного тарифа, передает ТАСС.

В ЛДПР считают, что это "является причиной дефицита парковочных мест в Москве". Они также попросили ФАС оценить перевода компаний каршеринга на обычную систему оплаты парковок.

Ранее сообщалось, что жители столицы стали жаловаться на то, что машины каршеринга занимают бесплатную стоянку во дворах.

Возмущенные комментарии все чаще появляются в соцсетях. Пользователи утверждают, что из-за машин краткосрочной аренды им не хватает места для парковки.