Роспотребнадзор открыл горячую линию по услугам такси и каршеринга

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) напомнила об открытии горячей линии по услугам такси и каршеринга. Об этом говорится на сайте ведомства.

Управления Роспотребнадзора по субъектам РФ проконсультируют граждан по поводу правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и каршеринга. Обращения будут приниматься по телефонам горячей линии и в консультационных пунктах. Услуга будет действовать с 11 до 25 ноября, уточнило ведомство.

По словам представителей ведомства, ранее в рамках работы горячей линии по услугам такси и каршеринга было оказано более двух тысяч консультаций для россиян. Людей интересовали вопросы, связанные с автоперевозками, деятельностью агрегаторов такси, правами пассажиров и обязанностях исполнителей такого рода услуг, а также вопросы по каршерингу.

Специалисты территориальных управлений Роспотребнадзора готовы ответить на любые вопросы горожан, касающиеся услуг такси и каршеринга по телефону: 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный). Задать интересующий вопрос можно по будням с 08:30 до 17:15, в пятницу – с 8:30 до 16:00.

Каршеринг – услуга аренды машин с поминутной тарификацией. Обычно такими авто пользуются для коротких поездок по городу. Проект "Московский каршеринг" начал работать осенью 2015 года.

Сегодня москвичам доступно более 21 тысячи автомобилей разных операторов. Стоимость аренды в столице зависит от выбранной компании-оператора, но в среднем составляет от шести до 10 рублей в минуту. Пользователи могут бесплатно оставлять автомобили на городских платных парковках. В Москве работают девять компаний, сдающих автомобили в краткосрочную аренду.

