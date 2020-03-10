Аптеки в России ждут роста цен на препараты из-за курса валют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российская ассоциация аптечных сетей ждет роста цен на лекарства в связи с изменением курса валют. С заявлением выступила исполнительный директор ассоциации Нелли Игнатьева, передает ТАСС.

"Лекарственный рынок полностью импортозависим. Более 90% лекарств, производимых в России, зависят от иностранных субстанций", – уточнила Игнатьева.

Рубль резко подешевел к американской и европейской валютам. Причиной данных скачков послужил сильнейший обвал цен на нефть в связи с провалом переговоров в Вене. На встрече обсуждалось сокращение добычи черного золота.

Курс доллара на международном рынке Forex 9 марта преодолел рубеж в 75 рублей. В этот день курс евро достиг более 85 рублей.

На следующий день, 10 марта, на открытии торгов Московской биржи курс доллара превысил 72 рубля. Курс евро понизился до 82 рублей.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ при необходимости применит допмеры для защиты рынка.

