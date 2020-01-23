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Экономика

23 января, 15:13

Автодилеры в России отметили неожиданно высокий спрос на машины в январе

экономика авто транспорт

Фото: depositphotos/dmitrimaruta

Автодилеры в России зафиксировали ранее не спрогнозированный повышенный спрос на машины в январе 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Могу констатировать, что из пяти брендов, представленных в моем портфеле, четыре показывают рост. Объяснения этому логического я не вижу", – заявил президент ассоциации "Российские автодилеры" Олег Моисеев.

Эксперт подчеркнул, что, скорее всего, высокие продажи вызваны тем, что российские автолюбители осознали потенциальный рост цент за счет нового утильсбора. Размер пошлины, как сообщалось ранее, вырастет и для импортируемых, и для отечественных машин.

На данный момент в дилерских салонах остаются машины с прежними ценами, установленными до нового распоряжения.

"Потребитель видит разницу между машиной 2019 года и тем, сколько она будет стоить в 2020-м. Возможно, это подвигло людей прийти купить автомобиль, потому что они понимают, что через три месяца цена вырастет больше", – пояснил Моисеев.

По словам вице-президента РоАД Сергея Киселева, в январе 2020 года рост продаж фиксируется на уровне 8 процентов в сравнении с январем 2018-го.

Ранее сообщалось, что в столице в 2019 году почти вдвое выросло количество автомобилей каршеринга. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что с 2015 года в парке зарегистрирована 31 тысяча автомобилей нового вида столичного транспорта.

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