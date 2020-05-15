Эксперт напомнил об опасности кондиционера

10:23
Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев рассказал, что с наступлением тепла в квартирах снова включают кондиционеры. Для того чтобы не навредить здоровью, устройство нужно правильно подключить, сказал эксперт в интервью радио Sputnik.
Отмечается, что при нахождении под кондиционером можно не только простыть, существует и другая угроза. Так, за зиму, пока кондиционер не работает, в нем набирается вместе с пылью большое количество микроорганизмов.
"Весной это огромное количество микроорганизмов выбрасывается при включении кондиционера. Человек это вдыхает, что вызывает различные негативные реакции, в том числе аллергию, обострение хронических заболеваний", – предупреждает Ястребцев. По его словам, перед включением кондиционера после долгой паузы его надо очищать и промывать систему фильтров.
При этом для очистки устройства можно обратиться в специальные службы, фирмы. Однако простой бытовой кондиционер можно почистить и самостоятельно, обращает внимание директор лаборатории "Экология жизненного пространства". Средства для их очистки можно найти на специализированных сайтах.
Наибольшую опасность кондиционеры и микроорганизмы в нем представляют для аллергиков. При этом совет эксперта актуален и для кондиционеров в машинах. "Автосервисы чистят вентиляционные каналы автомобиля, обязательно делайте это хотя бы во время ТО", – подчеркнул Ястребцев.
Ранее в Роспотребнадзоре опровергли возможность передачи коронавируса через вентиляцию.
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