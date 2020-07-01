Эксперт оценила вероятность заражения COVID-19 летом

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Риск заражения коронавирусом контактно-бытовым путем летом ниже из-за высокой температуры воздуха. Об этом заявила кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Людмила Алимбарова.
Она отметила, что в теплую погоду активность вируса снижается. По ее словам, в такую погоду вирусные частицы больного человека высыхают на поверхности быстрее и риск заражения значительно уменьшается, передает РИА Новости.
Алимбарова добавила, что в зимнее время вирус может находиться на поверхностях до трех дней, а летом его активность снижается до нескольких часов. При этом специалист уточнила, что в период распространения коронавируса в целях личной безопасности необходимо носить маски и перчатки.
Ранее официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала, что коронавирус живет на различных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. Она призвала учитывать, что любая поверхность, рядом с которой постоянно ходят люди, является зараженной поверхностью. По ее словам, дезинфекция становится исключительно важным фактором.
За последние сутки в России выявлено 6 556 новых случаев коронавируса. Из них 31,9% не имели клинических проявлений COVID-19. На Москву приходится 611 выявленных случаев, на Московскую область – 306. Всего в стране выявлено 654 405 случаев коронавируса. Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 10,1 миллиона случаев COVID-19, более 503 тысячи человек скончалось.
Число случаев COVID-19 в мире превысило 10,5 млн
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