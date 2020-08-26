Более 35 миллионов тестов на коронавирус провели в России

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За минувшие сутки в России протестировали 245 тысяч человек на выявление коронавирусной инфекции, сообщает "Вечерняя Москва".

Всего с начала пандемии в стране провели 35,1 миллиона тестов на COVID-19. Под наблюдением врачей остается еще 211 224 человека с подозрением на наличие инфекции.

Минздрав России выдал разрешение на пострегистрационное клиническое исследование вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Производство вакцины "Спутник V" стартовало 15 августа.