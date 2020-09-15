Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом. Об этом заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом
Известно, что у всех пациентов была диагностирована пневмония. При этом скончавшиеся имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в городе составило 5 016 человек.
За последние сутки в России выявили 5 529 новых случаев коронавируса. Из них 1 245 случаев не имели клинических проявлений болезни.
Москва остается во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19. Известно, что город обладает одним из самых низких темпов прироста новых случаев коронавируса.
При этом от инфекции в Москве вылечились еще 1086 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Еще 1 086 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Президент России Владимир Путин заявил, что страна эффективно противостоит коронавирусной инфекции. По словам российского лидера, РФ находится на 100-м месте по показателям смертности от COVID-19.
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