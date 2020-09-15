Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столице число новых случаев коронавируса составляет 5,76 на 100 тысяч человек. По данному показателю Москва находится во втором десятке среди субъектов России.

Так, город входит в топ регионов России с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19 – этот показатель в Москве составляет 0,3%. 34,3% среди новых заболевших – это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,2% – от 46 до 65 лет, 17,2% – от 66 до 79 лет, еще 7,6% – старше 80 лет. Кроме того, 12,7% среди заболевших – дети.

За последние сутки в России выявили 5 529 новых случаев коронавируса. При этом в Москве подтвердили 730 новых случаев COVID-19. Всего в России выявлено 1 073 849 случаев COVID-19, вылечились 884 305 человек, скончались 18 785.

Ранее говорилось, что москвичи сдали плазму для лечения больных COVID-19 уже более 3 тысяч раз. Врач отметил, что исследования о влиянии плазмы переболевших коронавирусом людей на ход лечения пациентов с COVID-19 продолжаются.