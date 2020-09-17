Собянин объяснил рост числа случаев COVID-19 в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве стали выявлять больше заразившихся коронавирусом из-за роста числа тестов, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

"Если мы говорим о росте количества выявляемых больных коронавирусом, то в первую очередь это обусловлено большим количеством тестов", – пояснил мэр.

Он уточнил, что если в прошлые периоды в день проводилось около 40 тысяч тестов, то сейчас объем ПЦР-тестирований достиг 66 тысяч.

"Врачи говорят, что если процент выявляемости больных коронавирусом от количества тестов составляет до 3%, то это нормальная ситуация, в Москве стабильно где-то около 1,5%", – добавил Собянин.

В столице за сутки подтвердили 730 новых случаев коронавируса. Среднесуточный темп прироста пациентов за две календарные недели составляет 0,26%. Число новых случаев коронавируса в городе составляет 5,76 на 100 тысяч человек. По данному показателю столица находится во втором десятке среди субъектов РФ.

В столице за последние сутки выздоровели от коронавирусной инфекции еще 1 323 пациента. За это же время в России подтвердили 5 762 новых случая COVID-19. Из них 1 351 не имел клинических проявлений болезни.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 29,4 миллиона случаев заражения, свыше 931 тысячи человек скончались. В России выявлен 1 085 281 случай COVID-19, вылечились 895 868 человек, скончался 19 061.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России в настоящее время не планируется вводить новые ограничения по коронавирусу. Оснований для подобных слухов нет, заявил представитель Кремля.