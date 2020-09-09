В Кремле заявили о негативном отношении к политизации вопросов по вакцине от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Россия негативно относится к попыткам политизации вопросов в отношении разработки вакцины от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Мы всегда очень негативно относились к попыткам политизировать и придать какую-то политическую окраску всем процессам, связанным с апробацией и тестированием вакцины", – заявил представитель Кремля.
Так он ответил на вопрос об опасениях России в связи с разработкой вакцины в контексте приостановки испытаний вакцины AstraZeneca. Британско-шведская фармацевтическая компания ранее прекратила клинические испытания прививки из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников Великобритании.
Песков отметил, что российские ученые продвинулись далеко в разработке вакцины от коронавируса. Ранее AstraZeneca получила разрешение от Минздрава на проведение в России третьего этапа клинических испытаний своего препарата от COVID-19.
Российская вакцина "Спутник V" была зарегистрирована 11 августа. Ее создали специалисты Центра имени Гамалеи, первая и вторая фазы клинических испытаний пришлись на июнь и июль 2020 года.
В России началась третья фаза исследований вакцины от коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: