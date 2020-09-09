В Кремле заявили о негативном отношении к политизации вопросов по вакцине от COVID-19

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Россия негативно относится к попыткам политизации вопросов в отношении разработки вакцины от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Мы всегда очень негативно относились к попыткам политизировать и придать какую-то политическую окраску всем процессам, связанным с апробацией и тестированием вакцины", – заявил представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос об опасениях России в связи с разработкой вакцины в контексте приостановки испытаний вакцины AstraZeneca. Британско-шведская фармацевтическая компания ранее прекратила клинические испытания прививки из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников Великобритании.

Песков отметил, что российские ученые продвинулись далеко в разработке вакцины от коронавируса. Ранее AstraZeneca получила разрешение от Минздрава на проведение в России третьего этапа клинических испытаний своего препарата от COVID-19.

Российская вакцина "Спутник V" была зарегистрирована 11 августа. Ее создали специалисты Центра имени Гамалеи, первая и вторая фазы клинических испытаний пришлись на июнь и июль 2020 года.