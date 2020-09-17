Москва находится во втором десятке среди регионов РФ по числу новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,76 на 100 тысяч человек. Из данных Росстата следует, что по данному показателю столица находится во втором десятке среди субъектов РФ.

Город также входит в число регионов с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель составляет 0,26%.

"Критерии Роспотребнадзора говорят о том, что показатель меньше единицы свидетельствует о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Из новых заболевших 33,7% случаев приходится на людей в возрасте от 18 до 45 лет, 31,4% – от 46 до 65 лет, 14,6% – от 66 до 79 лет. Дети заболевают в 13,9% случаев, а граждане старше 80 – в 6,4%", – отметили в штабе.

Кроме того, под наблюдением специалистов находятся все, кто близко контактировал с заболевшими.

В столице за последние сутки выздоровели от коронавирусной инфекции еще 1 323 пациента. За это же время в России подтвердили 5 762 новых случая COVID-19. Из них 1 351 не имел клинических проявлений болезни.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович рассказала, что в России не зафиксирован рост случаев заражения коронавирусом, в то время как в Европе такая тенденция наблюдается.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса.