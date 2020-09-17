Еще 1 323 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве выздоровели еще 1 323 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 323 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 234 029", – сказала вице-мэр.

Ракова напомнила, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы.

За прошедшие сутки в России подтвердили 5 670 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 309 не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 750 случаев. Всего в России зарегистрировано 1 079 519 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович рассказала, что в России не зафиксирован рост случаев заражения коронавирусом, в то время как в Европе такая тенденция наблюдается.

Она подчеркнула, что такое заключение в ВОЗ сделали, основываясь на информации, которая каждый день предоставляется организации через национальный контактный институт, занимающийся медико-санитарными правилами.

Кроме того, Вуйнович заявила, что реагирование на COVID-19 в России было беспрецедентным и страна лидирует в мире по числу проводимых тестов.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной.

