Еще 1 323 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве выздоровели еще 1 323 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 323 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 234 029", – сказала вице-мэр.
Ракова напомнила, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы.
За прошедшие сутки в России подтвердили 5 670 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 309 не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 750 случаев. Всего в России зарегистрировано 1 079 519 случаев коронавирусной инфекции.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович рассказала, что в России не зафиксирован рост случаев заражения коронавирусом, в то время как в Европе такая тенденция наблюдается.
Она подчеркнула, что такое заключение в ВОЗ сделали, основываясь на информации, которая каждый день предоставляется организации через национальный контактный институт, занимающийся медико-санитарными правилами.
Кроме того, Вуйнович заявила, что реагирование на COVID-19 в России было беспрецедентным и страна лидирует в мире по числу проводимых тестов.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной.
Началась третья фаза пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19
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