Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин при необходимости сам расскажет о своих намерениях касаемо вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если он (президент. – Прим. ред.) посчитает необходимым, он сам проинформирует вас об этом", – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли Путин проходить вакцинацию.

9 сентября Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии Гамалеи начал маркировать вакцину против COVID-19 "Спутник V". Благодаря маркировке можно будет отследить движение каждой упаковки препарата от производителя до пациента.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в Москве приступили к вакцинации горожан в рамках исследования вакцины от коронавируса. По ее словам, вакцинация будет происходить в два этапа. Сначала москвичам введут первый компонент вакцины, а через 21 день – второй.

Массовая вакцинация от коронавируса в столице, как заявил Сергей Собянин, станет возможна в конце 2020 – начале 2021 года.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Российский препарат "Спутник V" разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Первая и вторая фазы клинических испытаний пришлись на июнь и июль 2020 года. Третья фаза – пострегистрационное исследование – может быть завершена до конца 2022 года.

